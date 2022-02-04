GELECEK SEZON DAHA DA GÜZEL

Galatasaray ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Bafetimbi Gomis'in kontratı gelecek sezon daha da el yakacak. 2022-23 sezonunda 1.7 milyon euro net maaş kazanacak olan yıldız oyuncu forma giydiği 10, 20 ve 30. maçlara özel prim alacak. Gol ve asist primleri de aynen geçerli olacak. Galatasaray, gelecek sezon şampiyon olması halinde 250 bin euro daha cebine koyacak.