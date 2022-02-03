Galatasaray Nef Maurice Ndour transferini açıkladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Nef, Senegalli basketbolcu Maurice Ndour'u kadrosuna kattı. (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2022- 16:33
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Litvanya'nın Rytas ekibinde forma giyen 29 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandı.
Maurice Ndour, kulüp kariyerinde Real Madrid, New York Knicks, Unics Kazan, Valencia Basket, Rytas ve Zhejiang Golden Bulls formalarını giydi.
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