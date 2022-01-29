Özcan, "Kaleci ile ilgili geçici çözüm bulundu. Fernando Muslera dönene kadar Galatasaray'ın kalecisi Roman Burki olacak. İsviçreli kalecinin Pazar günü İstanbul'da olması bekleniyor. Ben Antalya kampına Burki'nin takımla gitmesini bekliyorum. İlk transfer kaleye olacak gibi. Ama 4 ay sonra ise sözleşmede bir opsiyon olacaktır. Bu hem Burki'nin performansı hem de sakatlık sonrası Muslera'nın performansına göre belli olacak." ifadelerini kullandı.

VİDEONUN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN