Süper Lig'de kaleci bölgesiyle ilgili sıkıntılı bir süreç yaşayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Muslera'nın yokluğunda Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'den beklenen verimin alınamamasıyla birlikte sarı kırmızılılar, Roman Bürki'yi gündemine almıştı.
Galatasaray'ın yeni transferi Roman Bürki İstanbul'a geliyor!
Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ün performansından memnun olmayan Galatasaray, bir süredir kaleci arayışlarını sürdürüyordu. Sarı kırmızılı ekip, o bölgeyi yıldız bir isme emanet etmeye karar verdi. Bir süredir çalışmalarını sürdüren Cimbom, Roman Bürki transferinde mutlu sona ulaştı. İşte İsviçreli file bekçisinin İstanbul'a geleceği tarih...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.01.2022- 06:40 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022- 06:47
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Futbol Plus YouTube kanalında Ömer Faruk Özcan'a yaptığı açıklamada, Borussia Dortmund'un 31 yaşındaki tecrübeli kalecisi Roman Bürki ile anlaşmanın sağlandığını duyururken İstanbul'a geleceği tarihi de açıkladı.
Özcan, "Kaleci ile ilgili geçici çözüm bulundu. Fernando Muslera dönene kadar Galatasaray'ın kalecisi Roman Burki olacak. İsviçreli kalecinin Pazar günü İstanbul'da olması bekleniyor. Ben Antalya kampına Burki'nin takımla gitmesini bekliyorum. İlk transfer kaleye olacak gibi. Ama 4 ay sonra ise sözleşmede bir opsiyon olacaktır. Bu hem Burki'nin performansı hem de sakatlık sonrası Muslera'nın performansına göre belli olacak." ifadelerini kullandı.
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