Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı kırmızılıların gündemindeki isimlerden birisi de eski futbolcusu Bafetimbi Gomis. 36 yaşındaki Fransız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transfer ateşini yaktı.

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Bafetimbi Gomis, transfer için ateşi yaktı.

Tecrübeli golcü, sosyal medyada "Seni çok özledik Bafetimbi Gomis" şeklindeki paylaşıma sarı ve kırmızı kalpler atarak cevap verdi. Bafetimbi Gomis'in bu paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.