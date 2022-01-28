GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sarı kırmızılıların gündemindeki Bafetimbi Gomis'ten flaş paylaşım!
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı kırmızılıların gündemindeki isimlerden birisi de eski futbolcusu Bafetimbi Gomis. 36 yaşındaki Fransız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transfer ateşini yaktı.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2022- 19:19 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022- 19:21
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Bafetimbi Gomis, transfer için ateşi yaktı.
Tecrübeli golcü, sosyal medyada "Seni çok özledik Bafetimbi Gomis" şeklindeki paylaşıma sarı ve kırmızı kalpler atarak cevap verdi. Bafetimbi Gomis'in bu paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.