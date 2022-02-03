Süper Lig'e verilen aranın ardından 24. haftada Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da çalışmalar ve transferler tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılarda Domenec Torrent geldiği günden itibaren antrenman sürelerini 60 dakikadan, 90 dakikaya çıkartırken takımın fizik gücünü yukarıya çekmek istiyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent raporunu sundu! Mbaye Diagne...
Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda kaleye Pena, orta sahaya Pulgar ve forvet için Gomis transferleri gerçekleşirken stoper için ise arayışlar sürüyor. Teknik direktör Domenec Torrent'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılması planlanan sürpriz bir isim öne çıktı. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...
Süper Lig'e verilen aranın ardından 24. haftada Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da çalışmalar ve transferler tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılarda Domenec Torrent geldiği günden itibaren antrenman sürelerini 60 dakikadan, 90 dakikaya çıkartırken takımın fizik gücünü yukarıya çekmek istiyor.
Torrent'in raporu doğrultusunda kaleye Pena, orta sahaya Pulgar ve forvet için Gomis transferleri gerçekleşirken takımdan da bazı isimlerin gönderileceği öğrenildi.
Sarı-kırmızlılar ayrıca savunma için de bir takviye planlıyor. Galatasaray'da bu bölgede Marcao, Nelsson, Alpaslan ve Işık Kaan dışında alternatif bir isim kalmadı.