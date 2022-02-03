GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent raporunu sundu! Mbaye Diagne...

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda kaleye Pena, orta sahaya Pulgar ve forvet için Gomis transferleri gerçekleşirken stoper için ise arayışlar sürüyor. Teknik direktör Domenec Torrent'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılması planlanan sürpriz bir isim öne çıktı. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2022- 18:48