Galatasaray'da Mbaye Diagne takımdan ayrılıyor mu?
Galatasaray'da bu gelişmeler yaşanırken, takımdaki son detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Galatasaray yeni transfer Pena, Pulgar ve Gomis'in adını UEFA listesine bildirdi. Bu gelişmenin ardından ise Mbaye Diagne listeden çıkartıldı. Diagne'nin kiralık ya da bonservisiyle takımdan ayrılması planlanıyor. " ifadelerinde bulundu.
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