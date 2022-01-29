Galatasaray'da transfer bombaları arka arkaya patlamak üzere... Takıma kaleci, orta saha ve forvet takviyeleri yapmak isteyen sarıkırmızılılar, bir süredir eski santrforu Bafetimbi Gomis ile görüşmelerini sürdürüyordu. Fotomaç'ın derlediği habere göre 36 yaşındaki Fransız golcü, Al Hilal'de oynadığı dönemde "Aslan bir gün geri dönecek. Yeniden birbirimize sarılacağımız günler gelecek" ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli golcü, dün ise "Verdiğim sözleri tutarım" mesajını paylaştı.

