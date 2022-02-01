Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Bafetimbi Gomis'ten flaş bir paylaşım geldi. Fransız golcü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İstanbul'a geleceğini duyurdu. Gomis, "Aslan olarak görevlerimi yapmak için beni seven insanlarla dolu yere geliyorum" mesajını yazdı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak için anlaşma sağladığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis bugün İstanbul'a geliyor.



36 yaşındaki golcü oyuncunun bugün 17:00'de Atatürk Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gomis yola çıktığını duyurarak, "Benim için değerli olan insanların yanında olmak ve bir aslan olarak görevimi yapmak için İstanbul'a geliyorum." dedi.



Gomis 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Fransız golcü, Galatasaray'dan ligin kalan bölümü için 650 bin Euro garanti yıllık ücret alacak. Ayrıca ligin 2. yarısında 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.

BAFETIMBI GOMIS KİMDİR?

Galatasaray'a 2017 yazında transfer olan Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 2017-2018 sezonunda 33 maçta 29 gol atarak gol kralı oldu. Söz konusu dönemde kazanılan şampiyonlukta en çok katkı veren isimlerden biri olan golcü futbolcu, daha sonrasında Al Hilal'in yolunu tuttu.

Gomis geçen sezon 42 maçta 30 gol atarken Al-Hilal Riyad formasıyla çıktığı 142 maçta 104 gol atıp 16 asist yaptı. Gomis bu sezon ise 19 maçta 9 gol kaydetti.

Galatasaray, Gomis'i 2017 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea'dan 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer etmişti. Yıldız oyuncu kariyerinde, Troyes, Marsilya, Lyon ve St. Etienne formaları da giydi.

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