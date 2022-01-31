Devre arasında kadrosuna bir kaleci katmak isteyen Galatasaray, aradığı ismi İspanya'da buldu. Sarı kırmızılı ekip Barcelona'nın İspanyol kalecisi Inaki Pena'yı kadrosuna kattı. Galatasaray, transferi resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.
İŞTE O PAYLAŞIM
Galatasaray'a hoş geldin Iñaki Peña! 🧤✍️ pic.twitter.com/tqDxAGgPru— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 31, 2022
BARCELONA DA DUYURDU
İspanyol devinden yapılan açıklama ise şu şekilde; "Inaki Pena sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralandı. Oyuncunun maaşını Türk kulübü öderken anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor."