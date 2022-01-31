Devre arasında kadrosuna bir kaleci katmak isteyen Galatasaray, aradığı ismi İspanya'da buldu. Sarı kırmızılı ekip Barcelona'nın İspanyol kalecisi Inaki Pena'yı kadrosuna kattı. Galatasaray, transferi resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

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BARCELONA DA DUYURDU

İspanyol devinden yapılan açıklama ise şu şekilde; "Inaki Pena sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralandı. Oyuncunun maaşını Türk kulübü öderken anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor."