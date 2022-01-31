Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

G.Saray'daki ilk 4 maçından mağlubiyetle ayrılan İspanyol teknik adam, "Uzun süre kalacak mısınız?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

Torrent yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Teknik adamlar bavulları hep hazır yaşar. İşin gerçeği bu. Çünkü futbolda nedenlere değil, sonuca bakılır. Ben 'Sezon öncesi çalışmayacağım takım almam' diyordum. Ama bazı takımlara 'Hayır' diyemezsiniz. Galatasaray onlardan biri… Amacım uzun yıllar burada kalmak. Doğru işler yapmak için çalışıyoruz. Uzun yıllar kalırsak kulüp de memnun yaptığımız işlerden, biz de memnunuz demektir. Bazı yabancı teknik adamlar için çalıştığı yer fark etmez, 'Ha burada çalışmışım, ha şurada' derler. Ben böyle değilim. Aidiyet hissederim. Şu anda bu kadar sıkıntı olmasına karşın kulübün bana karşı sıcaklığı çok güzel.

"TÜRK FUTBOLU DEDİĞİNİZDE AKLA İLK G.SARAY GELİR"

Galatasaray'ın teknik direktörü olmak, bir meydan okumadan ziyade, bir fırsat… Türkiye dışında Galatasaray'ın ne kadar önemli olduğunu biliyor musunuz? Türk futbolu, Türk takımı dediğinizde akla ilk Galatasaray geliyor. Başka kulüpler de var bilinen ama ilki Galatasaray. Bu kulüpten bahsettiğinizde bütün dünya tanıyor. Avrupa'da kupa kazanmış, 4 yıldızlı tek takım."