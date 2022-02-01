Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, OH Leuven'den Galatasaray'a geri dönen Jesse Sekidika'yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Sarı-kırmızılılarda daha önce Gustavo Assunçao, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Atalay Babacan'la yollar ayrılmıştı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'da 5. ayrılık gerçekleşti.

Gustavo Assunçao ve DeAndre Yedlin'in sözleşmelerini fesheden; Christian Luyindama ve Atalay Babacan'la kiralık olarak yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, son olarak OH Leuven'den geri dönen Jesse Sekidika'yı sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a kiraladı.

EYÜPSPOR RESMEN AÇIKLADI!

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada; "Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Jesse Sekidika! Eyüpspor'umuz, Galatasaray'dan Jesse Sekidika ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Jesse Sekidika'ya hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.