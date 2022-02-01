Devre arası transfer döneminde Galatasaray'da 5. ayrılık gerçekleşti.
Gustavo Assunçao ve DeAndre Yedlin'in sözleşmelerini fesheden; Christian Luyindama ve Atalay Babacan'la kiralık olarak yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, son olarak OH Leuven'den geri dönen Jesse Sekidika'yı sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a kiraladı.
EYÜPSPOR RESMEN AÇIKLADI!
Eyüpspor'dan yapılan açıklamada; "Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Jesse Sekidika! Eyüpspor'umuz, Galatasaray'dan Jesse Sekidika ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Jesse Sekidika'ya hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Jesse Sekidika!— Eyüpspor (@eyupsporkulubu) February 1, 2022
Eyüpspor'umuz, Galatasaray'dan Jesse Sekidika ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. ✍🏻
Jesse Sekidika'ya hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz. 💜💛#BirSemtinRüyası pic.twitter.com/8jalT93fF1