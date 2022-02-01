Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Forvete Gomis ve kaleye Inaki Pena'yı dahil eden sarı kırmızılılar, bu kez de gözünü stoper bölgesine çevirdi. Cimbom'un gündemine ise sürpriz bir isim girdi. İşte detaylar...

Cimbom'da Semih Kaya sürprizi!.. Dün Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran tecrübeli stoperin menajeri aracılığıyla eski kulübüne teklif edildiği öğrenildi. Luyindama'yı gönderen Sarı-Kırmızılılar'ın Alparslan ve Işık Kaan'ın da sakat olması nedeniyle Semih'i gündemine aldığı belirlendi. Takvim'in haberine göre; yönetim konuyu Torrent'e iletirken, İspanyol hocanın vereceği rapora göre hareket edilecek.