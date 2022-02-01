Devre arası transfer döneminde hareketli günler geçiren Galatasaray, forvet bölgesini eski yıldızı Bafetimbi Gomis'le güçlendirdi. Fransız golcü sarı-kırmızılılar için İstanbul'a geldi. Fransız yıldız yaptığı ilk açıklamada, "Galatasaray benim ailem, buraya döndüğüm için çok mutluyum. Galatasaray, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kulübü ve burada güzel işler yapacağız." ifadelerini kullandı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 23 haftada hücum hattından yeteri kadar beslenemeyen Galatasaray, forvet bölgesini güçlendirdi.

Ligde en çok pozisyona giren ekiplerin başında gelen sarı-kırmızılılar, buna karşın son vuruşları gole çevirememesi nedeniyle lider Trabzonspor'un 27 puan gerisinde yer aldı. Ayrıca Cimbom, küme düşme hattının da 3 puan üstünde bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan ve daha yukarıları zorlamak isteyen Aslan, kadrosunu eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile takviye yaptı.

Gomis 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Fransız golcü, Galatasaray'dan ligin kalan bölümü için 650 bin Euro garanti yıllık ücret alacak. Ayrıca ligin 2. yarısında 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak. Fransız yıldızın 1.5 yıllık ücretinin bonuslarla birlikte 2.25 milyon Euro olması bekleniyor.

"GALATASARAY BENİM AİLEM"

Uçaktan iner inmez açıklamalarda bulunan Fransız yıldız, "Galatasaray benim ailem, buraya döndüğüm için çok mutluyum. Galatasaray, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kulübü ve burada güzel işler yapacağız. Taraftarlardan çok mesaj aldım. Teşekkür ediyorum. Umarım bu hikayeyi güzel bitiririz." ifadelerini kullandı.

BAFETIMBI GOMIS KİMDİR?

Galatasaray'a 2017 yazında transfer olan Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 2017-2018 sezonunda 33 maçta 29 gol atarak gol kralı oldu. Söz konusu dönemde kazanılan şampiyonlukta en çok katkı veren isimlerden biri olan golcü futbolcu, daha sonrasında Al Hilal'in yolunu tuttu.

Gomis geçen sezon 42 maçta 30 gol atarken Al-Hilal Riyad formasıyla çıktığı 142 maçta 104 gol atıp 16 asist yaptı. Gomis bu sezon ise 19 maçta 9 gol kaydetti.

Galatasaray, Gomis'i 2017 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea'dan 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer etmişti. Yıldız oyuncu kariyerinde, Troyes, Marsilya, Lyon ve St. Etienne formaları da giydi.