FATİH TERİM MESAJI

İki taraftarın ise ellerinde "İmparator Fatih Terim" ve "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin" yazılı dövizler taşıdığı görüldü. Kamp kadrosunda sezon sonuna kadar kiralık olarak takıma dahil olan ve dün sözleşme imzalanan İspanyol kaleci Inaki Pena da yer aldı. Galatasaray, pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını Kundu'da konaklayacağı otelin sahasında gerçekleştirecek.