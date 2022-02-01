Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, kamp için Antalya'ya geldi. Havalimanında takımı karşılayan taraftarların bazıları, "İmparator Fatih Terim" ve "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin" yazılı döviz taşıdı.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a Antalya'da karşılama! Fatih Terim...
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, bu maç öncesi kamp için Antalya'ya geldi. Taraftarlar takımı karşılarken, 'Fatih Terim' mesajı ise dikkat çekti. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatı süren ve 15'inci sırada yer alan Galatasaray, ligin 24'üncü haftasında pazar günü karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları için Antalya'ya geldi. Kafileyi taşıyan uçak, akşam saatlerinde Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.
Takımı havalimanında az sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent'e ilgi gösterdi. Bazı oyuncular ise taraftarların uzattığı formalara imza atarak hatıra fotoğrafı çektirdi.