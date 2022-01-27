GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Kocuk için takas teklifi! Önerilecek isim...

Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleye geçen İsmail Çipe'nin performansından memnun kalmayan Galatasaray, Giresunspor'a kiralık olarak yolladığı Okan Kocuk için girişimlerine devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Karadeniz ekibine takas teklifi yaptı ve o ismi önerdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2022- 11:36