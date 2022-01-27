Galatasaray Kulübü'nde Ocak ayı ara transfer ve tescil dönemi için çalışmalar hız kazandı. Sarı-kırmızılı takımda İsmail Çipe'nin formsuz görüntüsü sonrası son maçta kaleyi İsmail Çipe devralmıştı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Kocuk için takas teklifi! Önerilecek isim...
Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleye geçen İsmail Çipe'nin performansından memnun kalmayan Galatasaray, Giresunspor'a kiralık olarak yolladığı Okan Kocuk için girişimlerine devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Karadeniz ekibine takas teklifi yaptı ve o ismi önerdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Ancak İsmail Çipe de Trabzonspor karşılaşmasında iyi bir performans gösteremedi. Sarı-kırmızılı takımın idarecileri sezon başında GZT Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk için yeniden harekete geçti.
Galatasaray Kulübü, devre arasında Okan Kocuk'u bırakmak istemeyen Giresunspor'a yeni bir teklif daha hazırladı.