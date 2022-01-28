Sezon başında Giresunspor'a kiralanan ve performansıyla Süper Lig'e damgasını vuran Okan Kocuk'u yeniden Florya'ya getirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar harekete geçti. Yönetim, Karadeniz kulübüne Fatih Öztürk'ü bonservisiyle, Alparslan'ı ise kiralık olarak teklif etti.
SİNAN AĞIRLIK KAZANDI
Takvim'in haberine göre; ancak Giresun bu iki futbolcunun yanı sıra Oğulcan Çağlayan'ı da isteyince görüşmeler durdu. Başkan Hakan Karaahmet'in ayrıca, "Galatasaray, Okan'ı çok istiyorsa 6 milyon liraya göndeririz" dediği de belirtiliyor. Galatasaray'ın bu gelişme sonrasında Sinan Bolat'a yöneldiği belirtiliyor. Milli kaleci için 700 bin Euro'luk teklif yapan yönetim, Belçika kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor.