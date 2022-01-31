Galatasaray, Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes transferinde kiralık sözleşmesinde yer alan satın alma zorunluluğu maddesini kaldırdı. Ajansspor'un haberibe göre; Yabancı kontenjanında kadroda yer açıldığı an Gedson Fernandes sarı-kırmızılı formayı giyecek .
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Flaş Gedson Fernandes gelişmesi! Benfica'dan Cimbom'a iyi haber
Galatasaray transferde hareketli günler geçiriyor. Daha öncei forvet bölgesi içi Bafetimbi Gomis ve kaleci olarak da Inaki Pena ile anlaşma sağlayan sarı kırmızılılarda, gözler Gedson Fernandes'e çevrilmişti. Galatasaray'a Benfica cephesinden iyi haber geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2022- 22:21
Bafetimbi Gomis ve Inaki Pena transferlerini bitiren Galatasaray'da gözler eski oyuncusu Gedson Fernandes'e çevrildi. Benfica ile kiralık olarak anlaşan Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncunun sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu konusunda anlaşma sağlayamamıştı. Cimbom, Benfica ile yaptığı son görüşmede zorunlu satın alma opsiyonunu kaldırdı.
Galatasaray ile 18 karşılaşmada forma giyen Gedson Fernandes, 1 gol ve 3 asist katkısı sağladı.