GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Flaş Gedson Fernandes gelişmesi! Benfica'dan Cimbom'a iyi haber

Galatasaray transferde hareketli günler geçiriyor. Daha öncei forvet bölgesi içi Bafetimbi Gomis ve kaleci olarak da Inaki Pena ile anlaşma sağlayan sarı kırmızılılarda, gözler Gedson Fernandes'e çevrilmişti. Galatasaray'a Benfica cephesinden iyi haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2022- 22:21