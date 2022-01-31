GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Gomis yorumu: Alacaksın da ne olacak?

GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Gomis yorumu: Alacaksın da ne olacak?

Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Galatasaray'ın yeni transferi Gomis ile ilgili çarpıcı ifadelere yer verdi. Toroğlu, "Gomis’i alacaksın da Gomis sana ne yapacak?" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2022- 06:40