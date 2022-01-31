Büyükler de transferle uğraşıyor. Mesela GalatasarayGomis'i geri getirdi. Peki, şu anda 36 yaşında olan Gomis'i Galatasaray neden gönderdi? Çünkü takım içinde huzursuzluk yaratıyordu. Bir gün Fatih Terim, Mustafa Cengiz yönetimine Antalya kampında şu cümleleri kurdu: Lütfen acil kampa gelin manzarayı görün. Nitekim, Cengiz ve yönetimi gittiler sabah kahvaltısına, bir baktılar ki Gomis takımdan ayrı bir masada oturuyor ve takıma sırtını dönmüş tek başına kahvaltı yapıyor. Ondan sonra zaten bileti kesildi. Gomis'i alacaksın da Gomis sana ne yapacak? Gol atacak. Bu sezon artık küme düşmemeye oynuyorsun. O girdaba girersen sistemin bozulur. Bu takımla da düşmezsin çok büyük aptallık yapmazsan. O zaman gelecek sezonların planını yapacaksın, günlük yaşamayacaksın. Transfer yapmak için yapılmaz.