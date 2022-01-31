6 numara transferi için uğraşan Galatasaray'ın gündemine her gün yeni bir isim giriyor. Birçok futbolcuyla temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar'ın listesine giren son yıldız Diego Demme oldu. Takvim'in derlediği habere göre Serie A ekibi Napoli'de forma giyen Alman yıldız için harekete geçen yönetimin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtiliyor.



