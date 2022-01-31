3.5 senelik hasret nihayet bitti, Galatasaray Bafetimbi Gomis'e kavuştu. Milyonlarca sarı-kırmızılı yüreğin beklediği haber geldi. Al Hilal kulübü ile olan sözleşmesini fesheden 36 yaşındaki Fransız futbolcu ile dün gerçekleştirilen görüşmede anlaşma sağlandı. 1.84 boyundaki forvet 'parçalı' forma ile yarım kalan hikayesini tamamlamak için "Evet" dedi.

10 GOL ATARSA SÖZLEŞMESİ UZAYACAK

Fotomaç'ta yer alan habere göre sözleşmenin detayları ortaya çıktı. Buna göre dört ay için 650 bin euro'yu kabul eden tecrübeli yıldızın sözleşmesi, sezonun ikinci yarısında 10 gol atarsa direkt olarak bir sezon daha uzayacak. Mukavelenin devam etmesi durumunda 1.3 milyon euro daha ödenecek Gomis, Alanya maçında sahada yer alacak