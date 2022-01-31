Galatasaray'ın genç ön liberosu Bartuğ Elmaz, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya ile anlaşma sağladı. 18 yaşındaki futbolcu yeni takımına imzayı attı.

Sarı-kırmızılılar genç futbolcusu Bartuğ Elmaz'ı yeni sözleşme imzalamaya ikna edememişti. 18 yaşındaki oyuncu sezon sonu için Marsilya ile anlaşmaya vardı. Bartuğ Elmaz Galatasaray'da bu sezon A Takım'la idmanlara çıkıp resmi maçlarda kısa süre bulmuştu.

Bartuğ, takımın izinli olduğu günde Marsilya'ya imza atmak için yola çıktı. Sezon sonunda Fransız kulübüne katılacak Bartuğ Elmaz, yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Bartuğ Elmaz, Galatasaray'ın Marsilya'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarında forma giyme şansı bulmuştu. Genç futbolcu bu sezon sadece 1 dakika sahada kalabildi.