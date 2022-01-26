1 KEZ MILLI TAKIMDA OYNADI



Okan Kocuk'un geri dönmesi konusunda Giresunspor'u bir türlü ikna edemeyen, Marchesin'de yüksek maliyet engeline takılan Sarı-Kırmızılılar, Neto için oldukça ısrarcı. Teknik direktör Domenec Torrent'in de çok iyi ilişkileri olduğu Barcelona kulübü ile temas halinde olduğu ifade ediliyor. 1 kez Brezilya Milli Takımı'nda oynayan Neto bu sezon Katalan ekibinde 3 resmi maça çıktı ve 4 gol yedi.