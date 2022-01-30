Buna rağmen karşılaşmanın ardından skoru dert etmediğini belirten İspanyol çalıştırıcı, "Futbolda skor elbette önemli. Ama biz bu maçta teknik ve taktikten ziyade, futbolcularımızın fiziki durumunu görmek istedik. Bazı mevkilerdeki sıkıntılar nedeniyle farklı oyuncuların farklı pozisyonlardaki (Örneğin Bartuğ'un sağ bekte, Taylan'ın stoperde) verimlerine baktık" diye konuştu.