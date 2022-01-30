Galatasaray'ın Nef Stadı'nda 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a 6-2 yenilmesi, sarı-kırmızılıları sinirlendirirken, buna en büyük tepki teknik direktör Domenec Torrent'ten geldi. Milliyet'te yer alan habere göre, sarı-kırmızılı teknik adamın, 6. gol sonrası sinirlenerek soyunma odasına gittiği öğrenildi.
GALATASARAY HABERİ: Domenec Torrent'ten Tuzlaspor'ın 6. golü sonrası flaş hareket!
Süper Lig'de aldığı sonuçlarla hayal kırılığı yaratan Galatasaray, milli arada Tuzlaspor ile hazırlık maçı yapmıştı. Sarı kırmızılıların, TFF 1. Lig ekibine 6-2 yenildiği mücadelede teknik direktör Domenec Torrent'in 6. gol sonrası flaş bir hareket yaptığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2022- 10:15 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022- 10:46
Buna rağmen karşılaşmanın ardından skoru dert etmediğini belirten İspanyol çalıştırıcı, "Futbolda skor elbette önemli. Ama biz bu maçta teknik ve taktikten ziyade, futbolcularımızın fiziki durumunu görmek istedik. Bazı mevkilerdeki sıkıntılar nedeniyle farklı oyuncuların farklı pozisyonlardaki (Örneğin Bartuğ'un sağ bekte, Taylan'ın stoperde) verimlerine baktık" diye konuştu.
Torrent, Tuzla maçının ardından takıma iki gün izin verdi. Sarı-kırmızılılar 1 Şubat'ta ise Antalya'da kampa girecek ve Alanya karşılaşmasına kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.