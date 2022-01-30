Galatasaray'dan ayrılan DeAndre Yedlin'den İstanbul sözleri! "Her yerde cami vardı muhteşemdi"

Galatasaray'dan ocak ayında ayrılan DeAndre Yedlin, sarı kırmızılılardaki günleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldız sağ bek, "Türkiye'de çok çok fazla Galatasaray taraftarı var. Hepsi de size bir şeyler söylemek istiyor. Galatasaray kaybedince durum değişebiliyor. Türkiye'ye geldiğim için kendimi çok şanslı kabul ediyorum. Benim ülkemde İslamofobi var. Uçakta Müslüman görseler korkudan ölen bir yerden her sokakta cami olan bir yere geldim. Muhteşem bir ülke, muhteşem bir şehir. Aşık oldum." dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2022- 11:15 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022- 11:19