ÖNEMLİ FARK VAR



Menajer Mavromaras, Beşiktaş'la yaptığı son görüşmede 2 milyon 750 bin Euro'luk talebini yinelemişti. Başkan Ahmet Nur Çebi ise son olarak bonuslarla beraber 2 milyon Euro'ya kadar çıkmış ve "Artık bu son teklifimiz" ifadesini kullanmıştı. Larin konusunda yaşanacak yeni gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor.