Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan, ancak sezon başında birçok transfer yapılmasına karşın düşme hattına kadar gerileyen Galatasaray, adeta uçurumun eşiğinde. Ateş hattına doğru adım adım ilerleyen sarı kırmızılılar, ayakta kalma savaşı verecek. İşte Cimbom'un düşme hattındaki rakiplerinde son durum...

Galatasaray ateş hattına doğru ilerlerken alt tarafta ciddi bir ayakta kalma savaşı yaşanıyor. İşte alt sırada Cimbom'u zorlayacak rakiplerin durumu:



Kasımpaşa 5'te 5 yaptı. Kayserispor'u 3-1 yendi. 27 puan -1 averajla Galatasaray'ın üstünde 13'üncü sırada...

Göztepe 4'te 4 yaptı. Başakşehir'i İstanbul'da 2-1 yendi. 27 puan ve -3 averajla Galatasaray'ın üstünde 14'ün sırada...

Giresunspor sahasında Alanyaspor'a 2-1 yenilince 26 puanla Galatasaray'ın bir basamak altında 16'ncı sırada kaldı.

Antalyaspor sahasında Gaziantep'le 0-0 berabere kaldı. 24 puana çıktı. 17'nci Antalyaspor'la Galatasaray arasında 1 galibiyetlik fark var.

Çaykur Rizespor 22 puanla 18. sırada... Antalya galibiyetinin ardından bu hafta Hatay deplasmanından da 1 puanla döndü.