GALATASARAY HABERLERİ - Diagne ikinci yarıda yok

Yeni transferlerini 2 Şubat’a kadar Avrupa Ligi listesine ekleyecek olan Galatasaray’da ayrılıklar da kapıda...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2022- 06:40