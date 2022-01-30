GALATASARAY HABERLERİ - Diagne ikinci yarıda yok
Yeni transferlerini 2 Şubat’a kadar Avrupa Ligi listesine ekleyecek olan Galatasaray’da ayrılıklar da kapıda...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2022- 06:40
alınması gündemde. Galatasaray'ın başında çıktığı 4 maçı da kaybeden Torrent, yeni transferlerine göre kadrosunu değiştirecek. Kaleyi Bürki'ye teslim
edecek İspanyol teknik adam, orta saha merkezini Guilavogui-Gedson ikilisiyle oluşturacak, Halil'i 10 numaraya çekip gol sorununu Gomis'le çözecek.