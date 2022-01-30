Galatasaray 6 numara çalışmalarını hızlandırdı... Süper Lig'de kötü sonuçlar alan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Sarı- Kırmızılılar, İtalya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Roma'nın yıldızı Diawara ve Wolfsburg'ta forma giyen Josuha Guilavogui'yi renklerine katmak istedi ama sonuç alamadı.
Galatasaray'da 6 numaraya 3 aday birden!
Galatasaray'da geldiği günden bu yana 6 numara isteyen Domenec Torrent için yeni futbol aklı Luis Campos 3 isim için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Mendy, Akpro ve Obinna'dan birini alacak. İşte transfer planı... (GS spor haberleri)
Bunun üzerine Sarı-Kırmızılı Yönetim yeni futbol aklı Campos ile bir araya geldi... 6 numara transferi için yeni isimler masaya yatırıldı. Takvim'in derlediği habere göre sarı- kırmızılılar 3 isim belirledi ve bu isimler ile temaslar yakın zamanda başlayacak.
Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler Leicester City forması giyen Nampalys Mendy... 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.