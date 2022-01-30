Bunun üzerine Sarı-Kırmızılı Yönetim yeni futbol aklı Campos ile bir araya geldi... 6 numara transferi için yeni isimler masaya yatırıldı. Takvim'in derlediği habere göre sarı- kırmızılılar 3 isim belirledi ve bu isimler ile temaslar yakın zamanda başlayacak.