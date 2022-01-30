Portekiz'den flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz medyasında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre Gedson Fernandes'in takımdan ayrılmak istediği ve Benfica'yı şikayet ettiğini sayfalarına taşıdı. Portekizli yıldız G.Saray'a transfer olabilmek için kulübü Benfica'ya adeta savaş açtı! Portekiz medyasında yer alan haberde, "Portekiz yasalarını ve spor yönetmeliklerini açık bir şekilde ihlal ederek, Gedson Fernandes'in kariyer yöneticileri, kulüple imzalanan sözleşmelerde oyuncuyu ve Benfica Kulübü'nü aynı anda temsil ettiler.



