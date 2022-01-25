GALATASARAY HABERLERİ - Başkan Burak Elmas'tan transfer açıklaması! Bafetimbi Gomis...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Özellikle bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan sarı kırmızılılarda gözler transfere çevrilirken, başkan Burak Elmas'tan da bu konuda açıklama geldi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2022- 22:03 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022- 22:07