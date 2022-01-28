Milli maç takvimi sebebiyle liglere verilen arada Galatasaray ile Tuzlaspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Tuzlaspor 6-2 kazanırken bu sonuç büyük yankı uyandırdı. Karşılaşmanın ardından Tuzlaspor cephesinden ise flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Liglere verilen arada Galatasaray ve Tuzlaspor hazırlık maçında bugün karşı karşıya geldi. TFF 1. Lig temsilcisi Tuzlaspor mücadeleden 6-2'lik tarihi galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray 15. dakikada Onat Kutay Kurt'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Tuzlaspor'da Okwuchukwu Ezeh 20', 28' ve 50. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaptı. 59'da Onat Kutay Kurt ile bir gol daha bulan İstanbul ekibi skoru 4-1'e getirdi.

66. dakikada Ömer Bayram'ın golü farkı 2'e indirdi. Ancak 78' Tayfun Aydoğan ve 83' Jurgen Bardhi ile goller bulan konuk ekip skoru 2-6 yaptı.

Tarihi zaferin ardından Tuzlaspor Yöneticisi Nafiz Hacıalioğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Hacıalioğlu'nun paylaşımında, "Arkadaşlar Tuzlapor 6 - 2 Galatasaray. Maç lig ya da kupa maçı değildi. Hazırlık maçı oynandı. Bu kadar gündeme getirilmesi abartı oluyor. Tuzlaspor 1. Lig'de ve güçlü bir takımız zaten." ifadeleri yer aldı.