İKİ GÜNDÜR İSTANBUL'DA

A Bola'nın 'Gedson istanbul'da ama geri dönebilir' başlıklı haberine göre; Gedson Fernandes, Galatasaray'a olan kredisini bitirmek için iki gündür İstanbul'da. Ancak, Türk kulübü derin bir kriz içinde ve 23 yaşındaki orta saha oyuncusu tüm kargaşanın ortasında kaldığı için uzlaşma tehlikede. Günler geçiyor ve transfer tamamlanmadı.