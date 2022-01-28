Süper Lig'de kötü gidişatına dur demek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılıların kadrosuna kattığı belitilen Gedson Fernandes ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'da Gedson Fernandes gelişmesi! Transfer...
Süper Lig'de kötü gidişatına bugün oynadığı ve sahadan 6-2 mağlup ayrıldığı Tuzlaspor maçında da devam eden galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda uzun süredir gündemde olan Gedson Fernandes konusunda flaş bir detay ortaya çıktı. Portekiz basınında yer alan habere göre futbolcunun transferi için İstanbul'da olduğu ancak anlaşmanın zor olduğu iddia edildi. (GS spor haberler)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2022- 18:59
Portekiz basınında yer alan ve Fottomaç'ın derlediği habere göre Gedson Fernandes'in İstanbul'da olduğunu ifade ederken, bu transfer için uzlaşmanın tehlikede olduğunu belirtti.
İKİ GÜNDÜR İSTANBUL'DA
A Bola'nın 'Gedson istanbul'da ama geri dönebilir' başlıklı haberine göre; Gedson Fernandes, Galatasaray'a olan kredisini bitirmek için iki gündür İstanbul'da. Ancak, Türk kulübü derin bir kriz içinde ve 23 yaşındaki orta saha oyuncusu tüm kargaşanın ortasında kaldığı için uzlaşma tehlikede. Günler geçiyor ve transfer tamamlanmadı.