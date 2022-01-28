Galatasaray 2-6 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir gidişat sergileyen Galatasaray, hazırlık maçında 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleden flaş bir sonuç çıktı ve sarı kırmızılılar maçtan 6-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Öte yandan Omar Elabdellaoui, Tuzlaspor karşılaşmasında formasına kavuştu. 2021 yılına girilirken, yılbaşında havai fişek patlaması sonrasında gözünden yaralanan ve tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui, 13 aylık aranın ardından forma giydi. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli tedavilerden geçen 30 yaşındaki sağ bek oyuncusu Tuzlaspor maçına ilk 11'de başladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2022- 14:58 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022- 15:50