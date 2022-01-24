Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray, sahasında rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson maçın ardından "Daha çok kişisel hatalardan olan aptalca goller yiyoruz." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Savunmada iyi bir performans ortaya koyan Victor Nelsson, maçın ardından çok üzgündü. Danimarkalı oyuncu, "Birçok problemimiz var. Sadece gol atıp yemek değil. Gol atıyoruz ama gol yiyoruz. Daha çok kişisel olan hatalardan aptalca goller yiyoruz. Çok fazla şey söyleyemiyorum bu konuda" diye konuştu.