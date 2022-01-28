GALATASARAY HABERİ: Galatasaray Luis Campos'ta mutlu sona ulaştı! İşte anlaşma detayları

Galatasaray, Luis Campos ile yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas'ın danışmanlığı görevini üstlenecek olan Campos, transfer, altyapı ve oyuncu satışı konularında da kulübe yardımcı olacak. Aslan'ın yeni danışmanı Campos'un maaşı da netleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2022- 12:35