Galatasaray, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Luis Campos ile anlaşma sağladı. Milliyet'te yer alan habere göre; Portekizli dünyaca ünlü futbol adamı, Başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını yapacak. Campos transfer, altyapı ve oyuncu satışında yardımcı olacak.
GALATASARAY HABERİ: Galatasaray Luis Campos'ta mutlu sona ulaştı! İşte anlaşma detayları
Galatasaray, Luis Campos ile yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas'ın danışmanlığı görevini üstlenecek olan Campos, transfer, altyapı ve oyuncu satışı konularında da kulübe yardımcı olacak. Aslan'ın yeni danışmanı Campos'un maaşı da netleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2022- 12:35
MAAŞI BELLİ OLDU!
Sarı-kırmızılı takımın yeni danışmanı Luis Campos'un maaşı da belli oldu. Yapılan anlaşmaya göre Campos aylık 100 bin euro maaş alacak.
Galatasaray ile anlaşmaya varan Luis Campos kariyerinde daha önce Real Madrid, Monaco ve Lille gibi kulüplerde görev yapmıştı. Transfer sihirbazı olarak bilinen Portekizli futbol adamı, altyapıda mutsuz Kylian Mbappe'yi Monaco'da A takıma çıkararak Paris Saint Germain'e 145 milyon euroya satmasıyla ün kazanmıştı.