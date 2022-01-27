GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan dev transfer operasyonu! Hedefte Victor Wanyama, Orel Mangala, Gedson Fernandes ve Cheikhou Kouyate var

Bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Devre arasında takıma önemli takviyeler yapmak isteyen sarı kırmızılıların hedefinde ise 4 tane yıldız var. ABD’de oynayan Victor Wanyama’yı kiralamak isteyen Galatasaray, Orel Mangala’nın menajeriyle de dün görüşme yaptı. Gedson konusundaki pürüz leri çözmeye çalışan Sarı-Kırmızılılar’ın Cheikhou Kouyate’yi istediği de öne sürülüyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2022- 06:40