Ön libero arayışları yoğun bir şekilde süren Galatasaray'ın listesine sürpriz bir isim daha girdi. Premier Lig takımlarından Everton'ın göndermeye hazır olduğu Gbamin... 26 yaşında olan Jean-Philippe Gbamin, 2019'da 25 milyon Euro'ya geldiğinden bu yana Everton'da fazla şans bulamadı.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom aradığı orta sahayı Everton'da buldu! Jean-Philippe Gbamin...
Bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ön libero arayan sarı kırmızılılar, Jean-Philippe Gbamin için Everton'ın kapısını çaldı. İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre; bunda yaşadığı sakatlıklar da etkili oldu. Bu nedenle İngiliz ekibi maaş ödemesinden kurtulmak için göndermeye hazırlanıyor. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için Galatasaray'ın Everton ile temasa geçtiği ve fiyat bilgisi aldığı öğrenildi.
Bu sezon Premier Lig'de 3 kez forma giyen ve 1 kez Lig Kupası'nda oynayan Fildişili orta saha oyuncusu, Afrika Kupası'na da katılamadı.