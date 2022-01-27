Fotomaç'ın haberine göre; bunda yaşadığı sakatlıklar da etkili oldu. Bu nedenle İngiliz ekibi maaş ödemesinden kurtulmak için göndermeye hazırlanıyor. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için Galatasaray'ın Everton ile temasa geçtiği ve fiyat bilgisi aldığı öğrenildi.

