Galatasaray'ın Antalya kampı kadrosu belli oldu. Cimbom'da, Muslera, Sacha Boey, Fatih Özürk, Diagne ve Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Mostafa Mohamed listede yer almadı. İşte sarı kırmızılıların kamp kadrosunda yer alan isimler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray devre arası kampını Antalya'da yapmakaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar kamp kadrosunda yer alan futbolcuları açıkladı.

Buna göre sakatlığı bulunan Muslera, Sacha Boey, Fatih Özürk, Diagne ve Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Mostafa Mohamed kadroda yer almadı.

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