Galatasaray'ın Antalya kampı kadrosu açıklandı!
Galatasaray'ın Antalya kampı kadrosu belli oldu. Cimbom'da, Muslera, Sacha Boey, Fatih Özürk, Diagne ve Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Mostafa Mohamed listede yer almadı. İşte sarı kırmızılıların kamp kadrosunda yer alan isimler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2022- 15:41 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022- 15:50
Galatasaray devre arası kampını Antalya'da yapmakaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar kamp kadrosunda yer alan futbolcuları açıkladı.
Buna göre sakatlığı bulunan Muslera, Sacha Boey, Fatih Özürk, Diagne ve Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Mostafa Mohamed kadroda yer almadı.
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