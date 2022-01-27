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Fotomaç'ın haberine göre; Gomis'in ismini de veren Galatasaray Başkanı, "Görüştüğümüz oyunculardan biri... Hocamızla da görüştük" diyerek transferde ne kadar ciddi olduklarını ortaya koydu. 36 yaşındaki forvetin menajeri Mendy ile masaya oturan sarı-kırmızılıların yaptığı teklif de ortaya çıktı. Aslan, 1.5 yıllık imza karşılığı 2 milyon 250 bin euro önerdi. Mendy, 3 milyon euro talep etti. Görüşmelerin olumlu sürdüğü ve bu transferin çok yakın olduğu belirtiliyor. Öte yandan Gomis de "Yarım kalan hikayeyi tamamlamak ve Galatasaray ailesi için savaşmaya hazırım" diyerek ateşi yaktı.

