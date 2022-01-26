Galatasaray'da özellikle forvet hattında yaşanan eksiklik konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Bu durumun ardından sarı-kırmızılılar eski futbolcu Gomis için harekete geçti. Kulübü ile yollarını ayıran tecrübeli golcü için son görüşmelerde neler yaşanacağı merak konusu oldu. (GS spor haberleri)
Kaleci, orta saha ve santrfor arayan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Fotomaç'ın derlediği habere göre 2017-2018 sezonu başında Swansea'den 2.5 milyon euro'ya gelen Bafetimbi Gomis, ligde attığı 29 golle takımı şampiyonluğa taşımıştı. 36 yaşındaki Fransız futbolcu, '1 sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu' unvanını elde etmişti. Bir sonraki sezon Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e 6 milyon euro'ya transfer olan Bafe Gomis, burada geçirdiği 3.5 yılın ardından boşa çıktı. Tecrübeli golcüyle önceki gün yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımın başkanı Burak Elmas yapmış olduğu açıklamada, "Gomis ilgilendiğimiz futbolculardan birisi" ifadelerinde bulundu.