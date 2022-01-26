Galatasaray'da Gomis çılgınlığı! Başkan'dan açıklama geldi

Galatasaray'da özellikle forvet hattında yaşanan eksiklik konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Bu durumun ardından sarı-kırmızılılar eski futbolcu Gomis için harekete geçti. Kulübü ile yollarını ayıran tecrübeli golcü için son görüşmelerde neler yaşanacağı merak konusu oldu. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2022- 06:40