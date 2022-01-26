Süper Lig 'de tarihinin en kötü sezonlarından birisini yaşayan ve düşme hattının bir adım uzağında Galatasaray'da gündem transfer... Torrent yönetimindeki sarı- kırmızılı ekibin savunmaya takviye yapmaya hazırlandığı iddia edildi. RMC Sport'ta yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Galatasaray; Marsilya ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alvaro Gonzalez ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılı ekibin, Marsilya'ya İspanyol stoper için satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Gonzalez, Jorge Sampaoli'nin planları arasında yer almıyor.