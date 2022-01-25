Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Muhammed ve arkadaşının adı bir skandala karıştı.



Mısır'da yer alan haberlere göre; Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı ile Kamerun'da Afrika Uluslar Kupası için mücadele ederken arkadaşı onun adına Mısır'da birden çok sınava girdi. Bu durumun anlaşılması üzerine Mohamed yerine sınava giren arkadaşı tutuklandı.



Golcü futbolcu yerine eğitim enstitüsündeki sınavlara giren arkadaşı, "Ülkemizi temsil eden Mohamed'e geleceği konusunda yardım etmek istedim. Başka bir amacım yoktu." ifadelerini kullandı.



Mısırlı futbolcu, ülkeye döndükten sonra konuyla ilgili adli makamlara ifade verecek.