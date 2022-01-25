Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Muhammed ve arkadaşının adı bir skandala karıştı.
Mısır'da yer alan haberlere göre; Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı ile Kamerun'da Afrika Uluslar Kupası için mücadele ederken arkadaşı onun adına Mısır'da birden çok sınava girdi. Bu durumun anlaşılması üzerine Mohamed yerine sınava giren arkadaşı tutuklandı.
Golcü futbolcu yerine eğitim enstitüsündeki sınavlara giren arkadaşı, "Ülkemizi temsil eden Mohamed'e geleceği konusunda yardım etmek istedim. Başka bir amacım yoktu." ifadelerini kullandı.
Mısırlı futbolcu, ülkeye döndükten sonra konuyla ilgili adli makamlara ifade verecek.
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e soruşturma açıldı!
Mısır Milli Takımı ile Kamerun'da Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Mostafa Mohamed, ülkesinde kendisinin yerine arkadaşını sınava soktu. Mohamed'in sınava soktuğu arkadaşı gözaltına alınırken, Mısırlı golcü için soruşturma açıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2022- 15:12 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022- 15:23
Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Muhammed ve arkadaşının adı bir skandala karıştı.