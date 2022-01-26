Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takımda bu maçın hazırlıkları yapılan antrenmanla devam etti. Öte yandan Galatasaray'da çalışmalarda Omar da yer aldı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda yaptığı iki antrenmanla devam etti.

Sabah antrenmanında futbolcular ısınma hareketlerinin ardından hücum varyasyonları çalıştı. Akşam antrenmanı ise ısınma hareketleri sonrası top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Çalışma üç grup halinde dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Milli takım kampındaki Mostafa Mohamed antrenmanlarda yer almadı. Fernando Muslera, Mbaye Diagne ve Alpaslan Öztürk ise günü tedaviyle geçirdi.

Sarı kırmızılı takım, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.

OMAR SEVİNCİ

Yedlin'in ayrılığı sonrası gözler ise Omar Elabdellaoui'de... Yaşadığı şanssız kaza sonrası Norveç'li oyuncu tamamen takıma döndü ve oynayabilecek seviyeye geldi. Omar'ın Alanyaspor mücadelesinde 11'de oynayabilecek seviyeye geleceği de belirtiliyor.

Bu arada Galatasaray lige verilen arada hazırlık maçında Tuzlaspor ile karşılaşacak. Galatasaray - Tuzlaspor mücadelesi Cuma günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak. Mücadelenin saatinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.