Galatasaray Yedlin ile yollarını ayırdı!
Galatasaray'da lige verilen arada hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda bir süredir forma şansı bulamayan DeAndre ile yolların ayrıldığı açıklandı. (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2022- 20:15 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022- 20:30
Sarı-kırmızılıların resmi hesabından yapılan açıklamada, "Gösterdiğin mücadele ve takımımıza katkıların için teşekkürler Yedlin! Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Amerikalı futbolcu geçen sezon devre arasında Newcastle United'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.