Galatasaray Yedlin ile yollarını ayırdı!

Galatasaray Yedlin ile yollarını ayırdı!

Galatasaray'da lige verilen arada hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda bir süredir forma şansı bulamayan DeAndre ile yolların ayrıldığı açıklandı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2022- 20:15 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022- 20:30