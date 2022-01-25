Süper Lig'in en çok şampiyonluk yaşayan (22) takımı Galatasaray bu sezon adeta dibe vurdu. Geçen sezon şampiyonluğu averajla kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 25 milyon euro harcayarak yeni sezona başlasa da hedeflerinden bir bir koptu. Önce şampiyonluğa veda eden Cimbom, ardından da Türkiye Kupası'ndan elendi. Alınan kötü sonuçların ardından Fatih Terim'le yollar ayrılırken takımın başına getirilen Domenec Torrent de düşüşü frenleyemedi. Cimbom son olarak Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Trabzonspor karşısında öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların bu sonucun ardından düşme hattıyla arasında sadece 3 puan kaldı.



ALANYASPOR MAÇI ÇOK KRİTİK



Üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan sarı-kırmızılılar, 27 puanla 15'inci sırada yer alırken, düşme hattıyla arasında da sadece 3 puan kaldı. Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör Torrent, Fatih Terim'in 9 maçta 1 galibiyetle devrettiği süreci 3 maçta 3 mağlubiyetle devam ettirdi. Tarihinin en kötü sonuçlarına imza atan Galatasaray'da artık 'Küme düşer mi' sorusu yüksek sesle konuşulmaya başladı. Galatasaray, milli takımlar için verilecek aranın ardından Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. İşin kötüsü güney temsilcisi son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Cimbom, gelecek hafta oynanacak maçı da kaybetmesi halinde 17. sıraya gerileyebilir ve düşme hattına girebilir.



Savaş ÇORLU



GÜÇ DEPOLAYACAK



Yeni hocası Domenec Torrent'le çıktığı 3 maçı da kaybeden Galatasaray yine ilk golü bulan taraf olmasına rağmen skoru koruyamadı. 10 gündür Florya'da takıma taktik ağırlıklı idmanlar yaptıran Torrent, lige verilen arada ise fiziksel çalışmalar üzerinde duracak. "75.dakikadan sonra oyundan düşüyoruz. Fiziksel çalışmalar yapmalıyız" tespitinde bulunan İspanyol teknik adam, 10 gün boyunca oyuncularına kondisyon yüklemesi yapacak.



Süper Lig'de 22 şampiyonluğu bulunan Galatasaray bunun 5'ini son 10 sezonda elde etti. Bu sezon girdiği bunalımdan bir türlü çıkamayan sarıkırmızılılar, küme düşme hattının ateşini her geçen gün biraz daha yakından hissetmeye devam ediyor.



24. HAFTADA CİMBOM'U ETKİLEYECEK MAÇLAR:



Trabzon-Kasımpaşa

Göztepe-Altay

Beşiktaş-Antalya

Konya-Giresun

Rize-Adana Demir



MORAL AŞILAYACAKLAR



Torrent'e göre fiziksel güçsüzlüğün ardından takımın ikinci sorunu mental özgüven problemi... Bu noktada da tecrübeli isimler Arda, Babel ve Feghouli'ye iş düşecek, genç oyuncuların özel konuşmalarla moral olarak toparlanmaları sağlanacak.