Ligde kötü günler geçiren Galatasaray, transfere yönelse de adım atmakta zorlanıyor. Dortmund'dan Roman Bürki'nin transferi de son anda yattı. Galatasaray, bunun üzerine Barcelona B takımından Inaki Pena'nın kiralanmasında karar kıldı. Fotomaç'ın haberine göre, birkaç gün önce Galatasaray ile Barcelona'nın Pena ve Alvaro Sanz için kiralama görüşmeleri yaptığını iddia eden El Mundo Deportivo bunun üzerine haberini bir adım öteye taşıdı. Buna göre; 22 yaşındaki kaleci tek başına gelmeyecek. Barcelona B takımında birlikte forma giydiği Alvaro Sanz'ı da yanında getirecek.