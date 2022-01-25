GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Domenec Torrent'ten neşter! Yedlin sonrası Luyindama...

Süper Lig'de kötü gidişata engel olamayan Galatasaray, milli aranın girmesiyle birlikte transfere odaklandı. Sarı-kırmızılılarda harcama limitleri nedeniyle gelecek isimler kadar gidecekler de önem taşıyor. Teknik direktör Domenec Torrent, DeAndre Yedlin'den sonra Christian Luyindama'nın da gidişine onay verdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2022- 12:49