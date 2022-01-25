MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olan ABD'li futbolcu ülkesine gitti.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Domenec Torrent'ten neşter! Yedlin sonrası Luyindama...
Süper Lig'de kötü gidişata engel olamayan Galatasaray, milli aranın girmesiyle birlikte transfere odaklandı. Sarı-kırmızılılarda harcama limitleri nedeniyle gelecek isimler kadar gidecekler de önem taşıyor. Teknik direktör Domenec Torrent, DeAndre Yedlin'den sonra Christian Luyindama'nın da gidişine onay verdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2022- 12:49
Galatasaray, sözleşmesini feshettiği tecrübeli futbolcunun ayrılığından bonservis geliri elde etmeyecek.
Sarı-kırmızılılar, 1.5 yıl için oyuncuya ödemesi gereken 1 milyon 675 bin eurodan kurtulmuş olacak.