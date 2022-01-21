Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi stat zeminini korumaya aldı!
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde lider Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle sarı-kırmızılılar stat zeminini koruma altına aldı. (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2022- 19:33
Kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbul için yapılan yoğun kar yağışı uyarısı üzerine, pazar günü oynayacağımız Trabzonspor maçı öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu'nun zemini koruma altına alınmış olup gerekli tüm tedbirler sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.