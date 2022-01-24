Galatasaray, geçen sezon da sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes ile bir buçuk yıllığına anlaştı.
Galatasaray'da orta saha adayları belli oldu! Ross Barkley, Amadou Diawara, Nampalys Mendy, Orel Mangala...
Galatasaray'da alınan başarısız sonuçlar sonrası gözler transfere çevrildi. Süper Lig'de son oynanan Trabzonspor maçından da yenilgi yüzüyle ayrılan sarı kırmızılı ekip, transfer dönemini en verimli şekilde kullanmak istiyor. Cimbom, yeni bir kaleci ve 6 numarayı kadrosuna katmak istiyor. İşte listedeki adaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 14:29
Son prosedürlerin ardından Portekizli futbolcunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
KALECİ KONUSU ÇÖZÜME KAVUŞUYOR
Kaleci konusunu da Alanyaspor maçına kadar çözmek isteyen sarı-kırmızılılar; Sinan Bolat, Okan Kocuk ve İnaki Pena arasında gidip geliyor.