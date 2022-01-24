Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Süper Lig'de milli araya Trabzonspor mağlubiyeti ile giren Galatasaray'da flaş bir transfer hamlesi geldi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan Beşiktaş'ın yıldızına kanca! Cyle Larin...
Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, devre arası transfer dönemine odaklandı. Kadrosuna önemli takviyeler yaparak yeniden çıkışa geçmek isteyen sarı kırmızılılar, Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin için harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 20:04 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022- 20:16
GALATASARAY'DAN FLAŞ HAMLE
A Spor Muhabiri Sercan Dikme'nin paylaştığı bilgiye göre; sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cyle Larin ile ilgileniyor. Galatasaraylı yetkililerin, Kanadalı golcünün Beşiktaş'la olan durumunu sorduğu belirtildi.
ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK ROL OYNADI
Geçen sezon Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise çıktığı 25 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi.